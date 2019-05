Kijktip: Karen Nijvelt in tv-programma Holland van Boven

Het SBS6-programma Holland van Boven vliegt over heel Nederland en strijkt iedere week neer in een andere provincie. Daar nemen ze een kijkje in de keuken bij uiteenlopende bedrijven. In de afgelopen editie gingen de programmamakers op bezoek bij Stal Belvedere in het Noord-Brabantse Hoeven en spraken met Grand Prix-amazone Karen Nijvelt.

Karen Nijvelt vertelt voor de camera hoe ze van haar hobby haar beroep heeft kunnen maken. Daarnaast spreekt de amazone, die momenteel met drie paarden uitkomt in de Grand Prix, over haar ambities in de sport.

Bekijk hier de uitzending terug. Vanaf 11:56 het item met Karen Nijvelt

Bron: Horses.nl