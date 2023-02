Kijktip: KFPS Hengstenkeuring in tv-programma ‘Stand van Nederland’

Op zaterdag 11 februari om 22.00 uur komt de KFPS Hengstenkeuring in het programma 'Stand van Nederland' op NPO 2. In dit programma van presentatrice Jill Bleiksloot gaat het over Nederlandse tradities en hun betekenis voor de lokale economie en de gemeenschap. Op de Hengstenkeuring hebben ze onder andere gesproken met KFPS-directeur Marijke Akkerman en hengstenhouder Jelmer Chardon.