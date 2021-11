Kijktip: ‘Liefde voor Paarden’

Komend weekend komt SBS6 met het nieuwe paardenprogramma 'Liefde voor Paarden'. Dit programma dat wordt gepresenteerd door paarden-influencer Feline Hoi, heeft 5 afleveringen. De eerste uitzending is op 7 november om 12:30 uur en de laatste is op 5 december te zien. De afleveringen worden telkens een week later op zaterdag herhaald.

“Aanstaande zondag is het zo ver! De eerste aflevering van het nieuwe paardenprogramma ‘Liefde voor Paarden’ dat ik mocht presenteren”, liet Hoi op haar instagrampagina weten met een kleine samenvatting.

Het programma zit volgens SBS6 boordevol informatie over en met paarden, waarin je alles te weten komt over: verzorging, paardenwelzijn, transport, revalidatie bij blessures, een bezoek aan een paarden kliniek, alles over het Friesche Paard en geeft Anky van Grunsven antwoord op kijkersvragen.

Bron: Insta/SBS6