Kijktip: Onze boerderij met Steffi Verhagen en Marnix Knetemann

In het vorig seizoen Boer zoekt Vrouw namen hengstenhouder Steffi Verhagen en 'semi-hengstenhouder' Marnix Knetemann deel. Zondag waren zij samen opnieuw te zien in het programma van Yvon Jaspers: 'Onze Boerderij'. Verhagen vertelde over haar oogappeltje Hennessy (v. De Niro) en Knetemann neemt afscheid van zijn oogappel stier Us Heit.

Steffi Verhagen neemt Yvon Jaspers mee naar de fokmerries, die in de wei staan. Daarnaast bezoeken ze de KWPN-goedgekeurde hengst Hennessy, die bij Remy Bastings in training staat. De zevenjarige hengst wordt Bastings succesvol in de klasse ZZ-Zwaar uitgebracht.

Terug bij het bedrijf laat Steffi Verhagen één van haar toekomst talenten van de tweejarige Matsoe Matsoe vrij springen.

Emotioneel afscheid

Marnix Knetemann neemt in de aflevering emotioneel het afscheid van stier Us Heit. Knetemann heeft naast koeien ook paarden en pony’s, waaronder enkele goedgekeurde ponyhengsten.

Bron: Horses.nl