De gerenommeerde 'paardenwetenschapper' Dr. Sue Dyson heeft in samenwerking met Padma Video een film gemaakt over de wetenschap achter harmonie tussen paard en ruiter. Aan de film, die gratis op YouTube te zien is, werkten naast Sue Dyson verschillende wetenschappers en dierenartsen mee en verschillende eventinggrootheden, zoals Mary King, Lucinda Green en Piggy March.