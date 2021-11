Vanavond op NPO1 het programma 'Onze Boerderij' met daarin de bekende paardenfokster en hengstenhouder Steffi. Met Yvon Jaspers reist ze naar Denemarken om te kijken hoe het Hennesy (v. De Niro) vergaat. Ze verkocht de hengst begin dit jaar aan Andreas Helgstrand.

Het programma is vanaf 21:27 te zien op NPO1, of later terug te kijken via NPO Start.

Bron: Horses.nl