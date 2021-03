Kijktip: Steffi Verhagen en Andreas Helgstrand in ‘Onze boerderij’

Voor een 'paardenaflevering' van de docuserie 'Onze boerderij in Europa' ging presentatrice Yvon Jaspers met Steffi Verhagen op bezoek bij Andreas Helgstrand in Denemarken. De aflevering is donderdag 18 maart te zien op NPO 1 en duurt van 20.35 tot 21.30 uur.

Paardenhouder Steffi en haar vriend Roel kijken hun ogen uit als ze Helgstrand Dressage bezoeken. Bij Helgstrand slaat Steffi’s paardenhart slaat op hol. Steffi leeft voor haar paarden, maar de inkomsten vallen niet altijd mee. In ‘Onze boerderij in Europa’ gaat ze te rade bij haar inspiratiebron in Denemarken.

Helgstrand zorgt voor twijfel

Zelf overweegt Steffi een bed and breakfast te openen om wat extra inkomsten te genereren, maar Andreas brengt haar aan het twijfelen.

