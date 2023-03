Kijktip: ‘The Successor’ op NPO2

Op zaterdag 1 april is deel 1 van de documentaire ’The Successor’, die vorig jaar een prestigieuze award won op het internationale filmfestival in Milaan, te zien op NPO2. Voor deze documentaire volgde filmmaker Thom Verheul de Nederlandse succestrainer Richard Westerink en zijn wereldklasse paard Etonnant ruim twee jaar lang op de voet.

Richard Westerink is een ambassadeur van de Nederlandse draf- en rensport en behoort tot de absolute wereldtop. Met superpaard Timoko won Westerink van 2009 tot 2017 bijna alles wat er te winnen viel, werd tweevoudig wereldkampioen en verdiende daarmee ruim 5 miljoen euro.

In de voetsporen

In ‘The Successor’ probeert filmmaker Thom Verheul antwoord te vinden op de vraag of de zoon van Timoko, Etonnant, in de voetsporen kan treden van zijn illustere vader.

Uitzendschema

Deel 1, zaterdag 1 april NPO2 15:30 uur (herhaling zondag 2 april NPO2 13:18 uur)

Deel 2, zaterdag 8 april NPO2 15:30 uur (herhaling zondag 9 april NPO2 13:18 uur)

Bron: NDR