Kijktip: Topsporters Roy Meyer en Chatilla van Grinsven krijgen les van Anky

Een van de vaste items van het programma Ziggo TopSport, dat iedere vrijdag om 22:00 uur op Ziggo Sport wordt uitgezonden, is het onderdeel waarin Roy Meyer en Chatilla van Grinsven onderzoeken of ze talent hebben voor een andere sport. Vanavond zie je hoe de twee een les krijgen van Anky van Grunsven.

Chatilla: “Het is een bijzondere ervaring om andere sporten te leren en helemaal van een icoon zoals Anky van Grunsven. Ik ben benieuwd welke verborgen talenten ik heb voor andere sporten.”

Over Ziggo TopSport

In het programma Ziggo TopSport geeft Ziggo Sport topsporters het grote podium dat ze verdienen om hun verhaal te vertellen. Hoe groot zijn hun opofferingen? Waaruit halen zij hun plezier? Hoe gaan ze om met verlies? Met stress en spanningen? Waar en wanneer is het zaadje voor hun passie ooit geplant? Elke week gaat Frank Evenblij aan de hand van bijzondere fragmenten in gesprek met een topsporter, onderzoeken Roy Meyer en Chatilla van Grinsven of ze ook talent hebben voor een andere sport en beantwoorden handbalsters Estavana Polman en Tess Wester duivelse dilemma’s.

