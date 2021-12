Kijktip: ‘Vals Spel’ op Netflix

De documentaire 'Vals Spel' van Annette van Trigt is nu ook op Netflix te zien. In 'Vals Spel' gaat de televisiemaakster in op het dramatische faillissement van Eurocommerce, de vervolging en veroordeling van Ger Visser en zijn zoon en de ondergang van hun Olympische springstal.

Paardenliefhebber Ger Visser sr. stond met zijn bedrijf Eurocommerce jarenlang garant voor wereldwijde sportieve successen. Met als absoluut hoogtepunt het topspringpaard London dat onder Gerco Schröder twee zilveren medailles behaalde op de Olympische Spelen van 2012. Kort daarna valt zijn vastgoedbedrijf om: fraude. Programmamaakster Annette van Trigt, bekend van de spraakmakende documentaires The Story of Totilas, De slag om London en Gouden Genen maakte hierover de boeiende documentaire ‘Vals Spel’, het vervolg op De Slag om London.

Veiling dieptepunt

De springstal gaat op dramatische wijze ten onder met als dieptepunt de veiling van de Olympische springpaarden. Topstuk London wordt voor 8,6 miljoen euro verkocht en is daarmee in één klap het duurste springpaard ter wereld. In zijn manipulaties sleept Visser senior zijn hele gezin mee.

Val van kantorenkoning

‘Vals Spel’ toont de ondergang van een onverbeterlijke vastgoedmagnaat. Vijf jaar lang volgde Annette van Trigt de val van de kantorenkoning en de ondergang van zijn stal Eurocommerce. De stal bleek ten onterechte overgenomen door zijn zoon Visser jr. Vader en zoon werden veroordeeld tot een celstraf.