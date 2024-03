Kijktip: Willem Greve en Louis Koninckx in Op1

Willem Greve won op The Dutch Masters als eerste Nederlander ooit een Grand Prix van de prestigieuze Rolex Grand Slam. Een enorme sprong in zijn carrière, waarmee hij mogelijk een plekje bemachtigt voor de Olympische Spelen. Greve’s overwinning kwam op een parcours dat is ontworpen door Louis Konickx, die al tientallen jaren de hele wereld overvliegt om de beste parcoursen te bouwen. Beiden schuiven vanavond aan bij het tv-programma Op1.