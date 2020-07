Landelijke media duiken op verkoop pony aan Kylie Jenner

Vorige week werd bekend dat realityster Kylie Jenner een nieuwe pony voor haar dochtertje had gekocht voor 200.000 dollar, volgens Amerikaanse media. De betreffende pony komt uit Nederland en werd door Stal Wilten drie jaar geleden naar Amerika verkocht. De landelijke media doken op het nieuws: Radio 538 en het AD interviewden Roy Wilten, de eigenaar van Stal Wilten.

Wilten geeft aan: ‘’Ik werd getipt over de foto van Kylie Jenner en wist het meteen. Dit is Frozen, die in ons bezit is geweest.’’ Frozen is een 17-jarige b-pony die maar liefst drie keer Nederlands kampioen is geweest. Zo’n 3,5 jaar geleden was hij in het bezit van Roy Wilten en hij heeft Frozen destijds verkocht naar Amerika. De Amerikaanse eigenaar heeft hem vervolgens doorverkocht aan Jenner.

Bron: AD/ Horses.nl