Lichte Tour-ruiter Joey van de Grijp in Boer zoekt Vrouw

Ook in het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw, dat op zondag 1 maart 2026 begint met de kick-off, is weer een ondernemer uit de paardenhouderij onder de kandidaten. Dit keer is het de 31-jarige Joey van de Grijp, die samen met zijn zus een trainingsstal runt in het Friese Echtenerbrug.

In Boer zoekt vrouw, de kick-off stelt Yvon Jaspers alle boeren voor. Dit seizoen volgen we boeren die op zoek zijn naar een vrouw, een boer die droomt van een man en een boerin die hoopt de ware te vinden.

“De 31-jarige Joey is op zoek naar een lieve, betrouwbare en stoere man. Iemand bij wie hij helemaal zichzelf kan zijn. Joey is een echte familieman en runt samen met zijn zus een grote paardenhouderij. Naast paarden heeft hij ook honden en katten. Zijn ideale avond sluit hij af in zijn jacuzzi, mét een glas witte wijn.”

Kijkers die het warm krijgen van één van de boeren, kunnen tot en met zondag 15 maart een brief sturen.

