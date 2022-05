Liefde spat eraf in Boer zoekt Vrouw

Springpaardenfokker Hans de Roover ging op zoek naar zijn 'Grietje' in het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw. En bij het slot van de een-na-laatste aflevering van dit seizoen, waarin de citytrips van de deelnemers te zien waren, constateerde de Brabander: "Ik heb mijn grietje gevonden; een heel goei grietje! Het heeft zo moeten zijn, hè schat!?"

Even een disclaimer voor de tekstvaste lezers onder u: Grietje was in het oorspronkelijke sprookje van de gebroeders Grimm niet de geliefde van Hans. Maar de karakteristieke springpaardenfokker schrijft zo zijn eigen sprookjes, in zijn eigen vocabulaire. Hij kondigde in de kennismakingsaflevering van Boer zoekt Vrouw aan op zoek te zijn naar zijn ‘Grietje’ en iedereen snapte wat hij daarmee bedoelde. De zoektocht begon vol goede moed, ging door een diep dal tijdens de logeerweek, maar volgens alle wetten van de dramatiek kwam alles toch nog goed in een kasteel in Ierland vorige week.

Liefdesverklaring in Ierse pub

De kijkers treffen prins Hans en prinses Annette deze week in het hemelbed met ontbijt op bed. Hans smeert een broodje voor haar. De reactie: “Jij bent echt één brok romantiek.” Annette vertelt de kijkers hoe het gaat: “We zijn wie we zijn, en het gaat vanzelf.” Hans: “Het voelt zo lekker dat je tegen elkaar aan kan liggen, samen wakker wordt en niks hoeft te zeggen.” Later zien we het duo aan de Connemaraanse kust zoenend en selfie’s makend. Hans: “Wat een snuitje!” De lokale kerk wordt bezocht, ook even voor een momentje stilte. Annette: “Natuurlijk is het een leuk schoolreisje, maar er zijn ook veel emoties.” Nadat ze de historische weetjes van het dorpje Clifden en details over de kreeftenvisserij hebben leren kennen, praten de twee in de pub over de toekomst. Annette ziet zichzelf wel uit het keukenraam van de boerderij kijken. Hans is daar blij mee. “Ja maar dat wil je toch als je van elkaar houdt, bij elkaar zijn?” zegt ze. Hans heeft een seconde nodig en zegt dan: “Houd je van me dan?” Annette slaat haar hand voor haar mond: “Oh dat was de eerste keer dat ik het zei…!”

Kluiten in het rond

De volgende dag gaat het duo golfen, hetgeen in de praktijk betekent dat Hans de kluiten uit het Ierse gras knalt terwijl Annette zich staat te bescheuren. Volgens de Ierse gids groeit dat gras wel weer aan, niks om je zorgen over te maken. De slappe lach duurt nog even voort bij de twee. Ook deze dag eindigt in de Ierse pub, waar de muzikanten de Ierse versie van ‘Het kleine café in de haven’ ten gehore brengen. Hans concludeert dat hij zijn grietje gevonden heeft: “We gaan er samen iets moois van maken, ik ben er heel blij mee.” In het voorstukje van de laatste aflevering, zien we dat het duo ook bij de reünie (die dik vier maanden later is opgenomen) er weer bij zijn. Dat geldt in elk geval ook voor Jouke en Karlijn. Voor wat betreft de andere koppels moeten de kijkers nog een weekje wachten om te zien of ze in elke geval nog samen gezien willen worden.

Niet vanzelf

Bij dressuurpaardenfokker Rob en zijn Wendy gaat het allemaal niet vanzelf, al houdt de kersenteler de moed er in. Hij gaat in het reuzenrad terwijl hij hoogtevrees heeft en probeert er nog wat van te maken in de stromende regen op de fiets tussen de wijngaarden. Eenmaal opgedroogd krijgen Rob en Wendy een cursus champagne sabreren, waarna de champagne wordt opgedronken en de sabels (gelukkig) weer veilig opgeborgen. De wijn maakt Wendy wat losser, waardoor ze besluit om: “naar hem toe te bewegen, anders vind ik het ook niet eerlijk”. Maar ja, “als je hem een vinger geeft wil hij wel gelijk je hele hand.” De twee zijn ook nog in een parkje, waar Rob speciaal voor Wendy het liedje ‘True colours’ zingt. De ontvangst mist wat bruis. Wendy vindt Rob een leuke man, maar ze voelt het gewoon niet. De twee hebben nog een lastig te volgen gesprek waarin Rob stelt dat aantrekkingskracht wel kan groeien als je met diepgang begint. De liefde lijkt echter uit elkaar te spatten in duizend champagnebubbels. Waar is die koekoek om af te fluiten?

Jouke doet genuanceerd

De gedoodverfde prins van dit seizoen, althans toen het begon, was de Friese melkveehouder Jouke. Eenmaal op zijn eigen boerderij bleek de Fries niet bepaald zachtzinnig en soms zelfs ronduit onaardig. Maar liefde doet iets met je en Jouke is verliefd. In Kopenhagen bekent de boer: “Ik word genuanceerd van Karlijn, dat vind ik wel fijn.” Wij ook Jouke!

Janine de schapenhoudster is in Portugal met Sander. Ze zit nog steeds teveel in haar hoofd en moet zelfs uitgelegd krijgen dat Sander met haar voetje-vrijt tijdens het eerste diner. Later hebben de twee gelukkig een goed gesprek waarin ze uitlegt waarom ze steeds in de paniek schiet. Ze kan er uiteindelijk ook wel om lachen: “Ik ben een lastige vrouw!” Gelukkig wordt er daarna gesurfd ter verhoging van de stemming.

Bij Evert en Maud is nog steeds vooral die laatste aan het woord. Maar dat de twee elkaar meer dan leuk vinden is wel duidelijk. Zoenen in de regen onder de waterval, het kan zo in een romantische film. En Evert zegt misschien niet veel, maar als hij dan iets zegt dan is het raak: “Ik vind jou heel lief en ik houd van jou.”

Als jullie nou even een Iers volksmuziekje opzetten, dan sabreren wij de champagne…