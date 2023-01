Luistertip: Annick Bijloos over vallen en anders opstaan

De podcast '2 Man & 1 Paardenkop' van Louis De Cleene en Frederik De Backer laat vakmensen uit de paardenwereld hun verhaal vertellen. In de eerste aflevering van 2023 van deze podcast gaat Annick Bijloos ruim twee uur lang in gesprek met De Cleene en De Backer waarin ze onder andere vertelt over vallen en anders opstaan.

Annick Bijloos vertelt over haar succesvolle ruitercarrière die gedecoreerd werd met een medaille op het Belgisch kampioenschap in Bavikhove en de eerste Belgische overwinning in de Queens Cup. Adora, de wondermerrie van Pion, de buitenlandse tournee, de laatste hindernis in Madrid en het leven erna. Een aflevering over vermogen, om door te zetten, om aan te passen en om verder te gaan.

De podcast kan ook op Spotify en Apple Podcasts beluisterd worden.

