Luistertip: De gevoelige snaren van Harrie Theeuwes

De podcast '2 Man & 1 Paardenkop' van Louis De Cleene en Frederik De Backer laat vakmensen uit de paardenwereld hun verhaal vertellen. In de vijfde aflevering van deze podcast gaat Harrie Theeuwes ruim 2,5 uur lang in gesprek met De Cleene en De Backer en vertelt boeiende verhalen over onder zijn ruitercarrière en fokkerij.

Het ene scharrelei is het andere niet, welk type bloed hebben we nu écht nodig en gaat dat ten koste van vermogen, is heel veel geluk nog toeval, de hengstenhype en de onderwaardering, de romantiek en liefde voor fokkerij en is een paard dat je wakker houdt te duur? Harrie Theeuwes gaat zitten en vertelt.

Bron: Horses.nl