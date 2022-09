Luistertip: De relativiteitstheorie volgens Jos Lansink

De nieuwe podcast '2 Man & 1 Paardenkop' van Louis De Cleene en Frederik De Backer laat vakmensen uit de paardenwereld hun verhaal vertellen. In de derde aflevering van deze podcast gaat Jos Lansink 2,5 uur uur lang in gesprek met De Cleene en De Backer en vertelt hij over zijn jeugd, hoe hij met de pony's begon en eigenlijk de boerderij van zijn ouders over zou nemen, maar toch in de paarden ging.