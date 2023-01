Luistertip: Dirk Demeersman passie in het kwadraat

De podcast '2 Man & 1 Paardenkop' van Louis De Cleene en Frederik De Backer laat vakmensen uit de paardenwereld hun verhaal vertellen. In de nieuwe aflevering van deze podcast gaat Dirk Demeersman ruim drieënhalf uur lang in gesprek met De Cleene en De Backer waarin hij onder andere terugblikt op zijn driedubbele carrière.

In Tessenderlo, waar Dirk Demeersman zijn trainingscomplex net vernieuwd heeft, blikt hij terug op zijn driedubbele carrière. Als ruiter, als bondcoach … en als apotheker in het leger! Hoeveel keer werd Orlando geprobeerd voor hij verkocht werd en hoeveel proeven won hij tussendoor. Hoeveel keer werd Edelbert geprobeerd, om uiteindelijk verkocht te worden … aan grootvader die zo een extra blok op het Olympische vuur gooide en de passie nog meer aanwakkerde. En waarom is de meeste gepassioneerd springer van België toch geen ideale bondscoach.

De podcast kan ook op Spotify en Apple Podcasts beluisterd worden.

Bron: Horses.nl