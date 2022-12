Luistertip: Drie uur is scheepsrecht met Harrie Smolders

De podcast '2 Man & 1 Paardenkop' van Louis De Cleene en Frederik De Backer laat vakmensen uit de paardenwereld hun verhaal vertellen. In de laatste aflevering van 2022 van deze podcast gaat Harrie Smolders drie uur lang in gesprek met De Cleene en De Backer en vertelt boeiende verhalen over zijn carrière.

4 op een rij was de heilige graal in zijn jeugd en ‘voooorrrruuuiiiit’ de reddingsboei. De Nederlandse Monty Roberts, met een Duitse zit (of toch niet) en met bijna een Belgisch paspoort. Wie goed luistert, ontdekt Smolders’ systeem om een paard op te bouwen en zijn geheime criteria bij het proberen van een paard.

De podcast kan ook op Spotify en Apple Podcasts beluisterd worden.

Bron: Horses.nl