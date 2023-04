Luistertip: Emile Hendrix over de magische vijf en SFN

De podcast '2 Man & 1 Paardenkop' van Louis De Cleene en Frederik De Backer laat vakmensen uit de paardenwereld ongestoord hun verhaal vertellen. In de nieuwe aflevering van deze podcast gaat Emile Hendrix ruim drieënhalf uur lang in gesprek met De Cleene en De Backer waarin onder andere een interessant gesprek over het SFN ontstaat.

Emile Hendrix praat ondermeer gepassioneerd over zijn visie op de paardensport: ” Ask not what your horse can do for you, but ask what you can do for your horse.” Hij vertelt over de magische vijf van ambitie, emotie, management, paard en talent en over de kostprijs van een simpele goeiedag. Maar ook is hij eerlijk over de hoogte- en dieptepunten in de Aachener Soers, het inzicht van een buigproef en ontstaat er een interessant gesprek over het Springpaarden Fonds Nederland.

De podcast kan ook op Spotify en Apple Podcasts beluisterd worden.

Bron: Horses.nl