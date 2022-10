Luistertip: Floor Dröge in gesprek met Anne van Olst

In het tweede seizoen van de KWPN Cast, de officiële podcast van het KWPN, zit er een nieuwe host aan tafel. De komende maanden neemt inspecteur Floor Dröge de luisteraar mee in een aantal interessante gesprekken. In deze eerste aflevering gaat Floor in gesprek met Anne van Olst.

Na alle successen van het afgelopen jaar is Floor benieuwd wat het geheim van Van Olst Horses is. Want hoe maak je nou wereldkampioen na wereldkampioen? Anne vertelt over het bedrijf dat zij samen met Gertjan opgebouwd heeft, over Gertjans bijzonder scherpe oog voor een goed paard, over de aanloop naar haar eerste Olympische Spelen (in Seoul reed ze als net omgeturnde springamazone met haar eerste dressuurpaard pas haar derde of vierde Grand Prix) en de dagelijkse routine die zij met Charlotte Fry heeft. Want om wereldkampioenen te maken, moet je volgens Anne gek zijn met de paarden, aandacht hebben voor welzijn en doordacht trainen volgens een vooraf opgestelde planning. Een aanrader om te luisteren!

Over het nieuwe seizoen



Een nieuw seizoen, een nieuwe stem en weer nieuwe gezichten, met hopelijk veel interessante gesprekken. Het komende seizoen is Floor Dröge de podcast-host. Floor werkt sinds 2018 bij het KWPN en is voor veel fokkers een bekend gezicht tijdens de keuringen. De ruiters kennen Floor als jurylid tijdens dressuurwedstrijden tot en met Lichte Tour-niveau en natuurlijk ook tijdens de IBOP, EPTM en andere aanlegwedstrijden. Floor reed zelf Grand Prix met de bekende merrie Astrid Sollenburg (v. OO Seven) en werkte voorheen onder meer op NHB Deurne, waar ze ook haar opleiding genoot.

Luister de podcast hier

Bron: KWPN