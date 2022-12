Luistertip: Frank en vrij Kemperman

De podcast '2 Man & 1 Paardenkop' van Louis De Cleene en Frederik De Backer laat vakmensen uit de paardenwereld hun verhaal vertellen. In de zesde aflevering van deze podcast praat Frank Kemperman over de avonturen die hij in zijn rijkgevulde carrière heeft beleefd. Hij heeft het onder andere over zijn werk als groom van Harry Wouters van den Oudenwijer, de Olympische Spelen in Montreal en natuurlijk over Aken.

Maar in het stukje over zijn passage in Lanaken waar de Groesbekenaar jarenlang heeft gewerkt, vertelt hij over de opzet van wijlen Leon Melchior om een Nederlandse staatsstoeterij op te richten naar het voorbeeld van de Ierse National Stud en de Duitse Landgestüte.

Topmerries en beste hengsten

“Hij wilde voor Nederland een grote staatsstoeterij opbouwen en dat was zijn streven. Dus wat werd er gedaan? Overal werden topmerries aangekocht en de beste hengsten. En het was de bedoeling om dat als één pakket te verkopen aan het ministerie van Landbouw in Nederland”, vertelt de ex-CHIO Aken chef.

Op één dag afscheid

Maar de Nederlandse overheid liet de deal niet doorgaan waarna Melchior op één dag afscheid nam van 700 paarden en vijf vrachtauto’s. Maar als tegemoetkoming voor de mislukte deal had de overheid wel de hengsten Ramiro Z, Alme Z en Fürst Ferdinand Z gekocht om ze ten dienste te stellen van de fokkers.

Boertjes belden naar ministerie

“Het ministerie had ze gekocht maar er was niets gebeurd”, herinnert Kemperman zich nog. Toen de fokkers Zangersheide opbelden om hun merrie te laten dekken zei Léon Melchior “geef ze allemaal dit nummer”, dat was de secretaresse van de minister van Landbouw. Dus die boertjes belden naar het ministerie van Landbouw en de secretaresse “Ministerie Den Haag, goedemiddag – Ik moet sperma hebben voor mijn merrie”.

Ontploffing

“Ja dat werd een ontploffing, die fokkers belden daar naartoe om te dekken en om sperma te hebben van die hengsten. Ja dat vrouwtje werd helemaal gek”. Het verhaal leidde tot hilariteit in de eetkamer van Kemperman die ook nog het vervolg van het Den Haags initiatief uit de doeken doet in de podcast.

