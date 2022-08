Luistertip: Het visitekaartje van Kees van den Oetelaar

De nieuwe podcast '2 Man & 1 Paardenkop' van Louis De Cleene en Frederik De Backer laat vakmensen uit de paardenwereld hun verhaal vertellen. In de tweede aflevering gaat Kees van den Oetelaar twee uur lang in gesprek met De Cleene en De Backer. In de podcast praat Kees vrijuit en eerlijk over handel, sport én fokkerij. Ook verteld hij over hoe zijn vader hem al snel een waardevolle les leerde die zijn leven zou vormen, hoe hij toppaarden op het spoor komt, wat een toppaard maakt en nog veel meer.

Ook de eerste aflevering is zeker de moeite waard om eens terug te luisten. Hierin komt niemand minder dan Niels Bruynseels aan het woord. In de bijna twee uur durende podcast bespreekt de topruiter openlijk zijn angst voor paarden in zijn jeugd, de paarden die hem groot hebben gemaakt en met welke paarden hij minder successen boekte.

Goede verhalen vertellen zichzelf en de afleveringen duren dan ook zo’n twee uur. Maar wie de tijd heeft moet er zeker eens voor gaan zitten want er valt veel kennis te winnen met het luisteren van deze podcast.

De podcast kan op drie manieren geluisterd en bekeken worden:

Spotify

YouTube

Apple Podcasts