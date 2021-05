Luistertip: Horseheroes podcast met Arnd Bronkhorst

Horseheroes is een podcast over paardenmensen. Floor Schoenmakers van EHS Communications gaat een persoonlijk gesprek aan met hippische ondernemers. Deze keer met onze huisfotograaf Arnd Bronkhorst.

“Voor mij is fotografie heel persoonlijk, het is mijn manier hoe ik naar de wereld kijk. Ik ben fotograaf geworden om, door heel goed te kijken, in kleine dingen iets groters te laten zien.” Naast de fotografie maakt hij ook veel filmprojecten. Arnd Bronkhorst is onder andere op zeven Olympische Spelen aanwezig geweest. Zou het liefste zien dat mensen de wereld wat vaker door een roze bril zouden bekijken. Hij vertelt over zijn niet geplande carrière pad, zijn privéleven en geeft tips over fotografie. Hij is een onderzoeker, analytisch maar ook filosofisch. Opgegroeid tussen de paarden, want zijn ouders hadden een manege. Gek op reizen, dieren en kunst.

