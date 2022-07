Luistertip: Horseheroes podcast met Emmelie Scholtens

Emmelie Scholtens was te gast in de Horseheroes podcast van Floor Schoenmakers waarin ze onder andere vertelt over haar ervaringen in de Pavo Cup. Met acht overwinningen in en 29 top vijf-klasseringen is Scholtens met afstand de meest succesvolle amazone in deze competitie. Daarnaast vertelt ze over haar ontwikkeling vanaf haar ponytijd tot aan het hoogste niveau.

In de podcast vertelt Scholtens, die met paarden als Estoril (v. Zhivago), Desperado (v. Vivaldi), Apache (v. UB 40) en Westpoint (v. Jazz) succesvol was in de Pavo Cup, over de ontwikkeling die ze heeft doorgemaakt door de jaren heen.

In het begin neemt Schoenmakers de amazone mee terug in de tijd en laat ze Scholtens vertellen over hoe het allemaal begon toen ze jong was en hoe ze bij de pony’s begon. Vervolgens vertelt Scholtens hoe ze in de paarden begon en uiteindelijk van Noord-Nederland verhuisde naar Schijndel. Een groot deel van de podcast gaat vervolgens over het rijden van jonge paarden en de Pavo Cup.

Bron: HorseHeroes