Luistertip: Jeroen Dubbeldam, zonder concessies

In de nieuwste aflevering van de podcast '2 Man & 1 Paardenkop' van Louis de Cleene en Frederik de Backer komt Jeroen Dubbeldam ruim 4,5 uur aan het woord. De topruiter vertelt onder ander over Zenith (v. Rash R): "Ja, soms zeggen ze wel van mensen 'you love them or you hate them'. Zo was dat met Zenith ook, maar ik vind hem een freak."

“Zenith heeft z’n voor- en tegenstanders. Er zijn mensen die hem wel geweldig vinden. Er zijn ook mensen die zeggen: dat is helemaal geen goeie. Ik vind hem een freak. Waarom vind ik hem een freak? Omdat hij altijd, wanneer ik het van hem vroeg, was hij er voor mij. Dan ben je fantastisch. Dat vind ik. Altijd als ik mijn programma op hem losliet en ik wilde dat hij er was, dan was hij er. Dan ben je een grote, in mijn ogen”, vertelt Jeroen Dubbeldam in de podcast waarin uiteraard nog veel meer aan bod komt dan toppaard Zenith.

Bron: Horses.nl