Marc Houtzager en Britt Dekker te zien bij Zappsport in aflevering over Jumping Amsterdam

Op zondag 24 februari om 8.40 uur zijn Britt Dekker en springruiter Marc Houtzager te zien bij het televisieprogramma Zappsport in een speciale aflevering vanaf Jumping Amsterdam.

De topspringruiter uit Rouveen die wekelijks deelneemt aan concoursen over de hele wereld won zelf in 2018 op Jumping Amsterdam nog de Grote Prijs met zijn crack Sterrehof’s Calimero. Naast Marc Houtzager is ook PaardenpraatTV-vlogster Britt Dekker te zien in deze special.

Bron: Zappsport/ Facebook KNHS

Bekijk de uitzending van ZAPPsport