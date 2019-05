NDR laat paardenmensen de sport uitleggen op tv

De Duitse zender NDR zendt regelmatig paardensport uit. Nu, bij de start van het groene seizoen, komt de zender op de proppen met een actie om de paardensport begrijpelijker te maken voor het grote publiek. NDR-kijkers kunnen via een formulier op de website hun vragen insturen. De leukste vragen worden daarbij beantwoordt door paardensportprofessionals.

De paardensport is voor het grote publiek lang niet altijd even makkelijk te begrijpen en daar springt de NDR, waar de komende tijd onder andere het Burgturnier in Nörten-Hardenberg, het CSI in Redefin en de Hamburger Derby worden uitgezonden, op in. De vragen worden allemaal beantwoord. Deels per mail en deels direct op tv. Daarbij worden de vragen voorgelegd aan topruiters en -amazones.

Bron: NDR