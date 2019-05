NDR zendt film uit over Holger Wulschner

De Duitse zender NDR zendt vrijdagavond 3 mei om 20.15 (primetime) een film uit over de Duitse springruiter Holger Wulschner. De film met de titel 'Vom Stallburschen in die Champions League' gaat over het leven van Wulschner. De in de voormalige DDR opgegroeide Duitse springruiter heeft een succesvolle stal op Gut Groß Viegeln, organiseert daar ook een CSI en is één van de vaakst ingezette ruiters in landenwedstrijden voor Duitsland.