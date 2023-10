Niets is wat het lijkt bij Boer zoekt Vrouw

Na weken van spanning, slapeloze nachten en ongemakkelijke stiltes was er deze week opeens ontspanning in Boer zoekt Vrouw. Nou ja, dat leek zo. Er werd gegeten, gelachen en gekletst. Ja, zelfs in Zweden, bij boerin Bernice, die haar date Ype Jacob probeerde te leren hoe hij een Friese merrie moest longeren.

Die merrie had daar overigens heel andere ideeën bij, ze ging liever lekker dicht bij de krullebol staan dan in draf rondjes lopen. Gelijk had ze, die Ype Jacob is een heel sociaal type, dat had het paard natuurlijk direct door. Dat sociale was ook wel iets om het over te hebben, want bij Bernice op de boerderij is het nogal stil. Ype Jacob runt een zorgboerderij en is juist de hele dag met mensen bezig. Niet het sterke punt van Bernice. Maar, hij zag toch wel mogelijkheden. En er werd in elk geval over gepraat. Overigens viel ons op dat Bernice, het over de ‘poten’ van haar paard had, maar dat zal wel Zweeds zijn.

Losgeslagen

Verder zagen we breeduit lachende Bernice met haar mannen achter een merrie met veulen aanrennen. Die was zelf maar naar het weiland onderweg, want het schoot niet echt op allemaal. En ook Johan deed zijn stinkende best om een gesprek te starten. Gezamenlijk was namelijk besloten dat dat toch echt moest. Vragen stellen en zo. Dus Johan vroeg of Bernice nog iets van hem wilde weten. Dat leverde niet heel veel op, maar de twee constateerden even later toch dat ze dezelfde normen en waarden hebben. Er zal wel een kwartier uit de conversatie geknipt zijn in de montage… Toch? Johan had wel gemeld dat er wat kriebelt bij hem, want dat vond hij ook belangrijk om te vertellen. Goed bezig Johan! Helaas schrok Bernice daar zo van dat ze in haar rode autootje naar haar ouders vluchtte, want zij voelde nog niets en dan konden haar ouders even haar gedachten op een rijtje zetten.

Ontspannen?

Ook bij de andere boeren leek het allemaal wat meer ontspannen te worden, maar schijn bedroog. Jasmijn werd chagrijnig van de klik tussen Haico en Ellen, Ellen zelf had hoofdpijn en de gourmetset moest ook nog afgestoft worden. Anke ging bijna bij Piet op schoot zitten in de trekker om haar moment te pakken, maar net toen ze uitspraken dat ze elkaar leuk vinden kwam er een ooievaar langs die alles verstoorde. Gea wilde ondertussen vooral weten hoe Piet het liefst had dat ze de afwasmachine zou inpakken. Ook bij Richard leek het allemaal heel gezellig, met dansjes in de keuken en een wasbeurt voor de trekkers. Maar de Slowaakse boer moest ineens toch vragen of hij nog wel naar andere vrouwen mocht kijken. Zit je daar met twee mooie blondines aan een drankje, zeg je dat! Nou ja. Gelukkig wisten de dames er wel raad mee. Marijke wilde zelfs al een boerderijcamping beginnen.

Huppelen in de regen

Bij Claudia werd Bob weggestuurd, wat natuurlijk niemand aan had zien komen, maar wel een hele kluif was omdat Bob zo duidelijk had uitgesproken dat hij wel gevoelens had. Claudia en de overgebleven mannen gingen direct aan de drank terwijl Yvon en Bob over de oprit huppelden in de regen. Yvon dacht dat het misschien wel een teken was. Wij weten zeker dat de mannen van Mooi Wark in elk geval jaloers zouden zijn geweest op ‘Emo-Bob’:

Videoclip Mooi Wark – Oh Yvon

Bron: Horses.nl