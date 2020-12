Nieuwe docu van Van Trigt over Van der Vleuten en Verdi op Ziggo Sport

Horses.nl bracht eerder al naar buiten dat de donderdagavond op Ziggo Sport onder andere is gereserveerd voor de paardensport. Vanavond een première: een korte documentaire (23 min) van Annette van Trigt over een Nederlandse topcombinatie: Maikel van der Vleuten en Verdi.

De documentaire wordt vanavond (10 december 2020) uitgezonden om 22.25 uur (open kanaal 14) en herhaald op zondag 13 december om 10.00 uur.

“Wat dat paard met dat jong gedaan heeft en dat jong met dat paard. Dat is ongelooflijk”, aldus de opa van Maikel die vol trots terugblikt in de documentaire, op de lange carrière van zijn kleinzoon die hij duizenden kilometers in zijn auto achterna reisde.

Samen groot geworden

Maikel en Verdi zijn samen groot geworden. De talentvolle zoon van springruiter Eric, was nog maar een jochie toen ie met de sterke hengst aan de slag ging. Kees van den Oetelaar en Henk Nijhof die Verdi als veulen ontdekten, hielden in het begin vaak hun hart vast. “Hoe hebben we het gedurfd”, blikken beiden terug.

Perfecte combinatie

Maikel en Verdi groeiden uit tot de perfecte combinatie. Ze konden het grote werk op Grand Prix niveau aan: “Ja ik was iedere keer trots als ze samen de ring in kwamen”, zegt hengstenhouder Henk Nijhof en wrijft daarbij, met een grote glimlach op zijn gezicht, in zijn handen: “Daar heb je ze weer.”

‘Nooit vertelde verhaal’

Maar niet alles ging van een leien dakje. Onderweg, toen Verdi succesvol bleek op hoog niveau werden er miljoenen geboden en dreigde Maikel zijn maatje kwijt te raken. In deze documentaire ‘het nooit vertelde verhaal’ over hoe Verdi behouden bleef voor Maikel en dat leidde tot een droom die uitkwam: Olympisch Zilver, Europees en Wereldkampioen met het landenteam.

Niet verkocht voor 10 miljoen

“Er zijn veel paarden die voor 10 miljoen zijn verkocht, maar er zijn ook paarden die niet verkocht zijn voor 10 miljoen en daar is Verdi er een van”, vertelt de Brabantse paardenhandelaar Kees van den Oetelaar op camera.

Collegaruiters roemen Maikel en Verdi om de stabiele factor, de vele nulrondes die bijdroegen aan het grote succes van de Oranje equipe.

Verdi gaat nu met pensioen bij stoeterij Nijhof ,waar ie voor talentvolle nakomelingen moet gaan zorgen. Niet alleen springen kon hij als een van de besten, hij beschikt ook aantoonbaar over gouden genen: “Ik moest op hoog niveau al vaak tegen zijn kinderen strijden”, vertelt Maikel, die nu met lede ogen zijn succesvolle vriend uit zijn Brabantse stal ziet vertrekken naar het hengstenstation van Team Nijhof. En met een brok in zijn keel: “Maar hij krijgt een mooi pensioen, dat weet ik zeker.”

Bron: Horses.nl/Persbericht