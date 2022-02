NK Dressuur organiseert ‘NK Show Sterren’

Op zondagmiddag 20 maart staat het NK Show Sterren op het programma. Deelnemers tussen de 6 en 13 jaar oud rijden een pas de deux kür op muziek met zelfgemaakte outfits. De strijd om de titel ‘Nederlands Kampioen Show Sterren 2022’ wordt verreden op manege De Nieuwe Heuvel te Lunteren, het programma start om 14.00 uur.

De ‘shows’ worden door de deelnemers zelf samengesteld met een eigen thema en worden beoordeeld op kleding, muziek, originaliteit, synchroniteit en algemene indruk door Febe van Zwambagt. De zilveren medaillewinnares van het EK U25 en lid van het KNHS Talenten Team wordt hierbij geassisteerd door Fleur Klapdeur van HiepHoi belevenissen.

Ponyruiters tussen de 6 en 13 jaar die maximaal M2 gereden hebben (wedstrijdervaring is niet verplicht) en ook graag willen schitteren in de piste kunnen zich samen met hen vriend(in) opgeven via de website van het NK Dressuur.

Bron: Persbericht