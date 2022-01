Nog een hengst goedgekeurd uit fokkerij topvoetballer Thomas Müller

Bayern München-ster Thomas Müller wordt steeds meer een echte paardenprofi. De topvoetballer heeft nu al zijn tweede zelfgefokte hengst goedgekeurd gekregen. In 2019 werd de eerste hengst uit zijn fokkerij goedgekeurd, afgelopen weekend kwam de tweede. Het gaat om de dressuurhengst cat.nr 56 Einmaleins (Escolar x Sir Donnerhall I), die op de DSP keuring in München-Riem werd goedgekeurd.

De eerste hengst die Müller goedgekeurd kreeg was de springhengst cat.nr 7 (Cornet Obolensky x Gaillard de la Pomme). Deze schimmel werd goedgekeurd op de Westfaalse hengstenkeuring in 2019.

De tweede is nu dus een dressuurhengst, die overigens bij Thomas en vrouw Lisa Müller blijft. De hengst zou in eerste instantie geveild worden, maar is teruggetrokken.

Thomas Müller neemt zijn job als fokker serieus. Terwijl zijn voetbal-collega’s playstation-spelletjes kijken op trainingskampen en uitwedstrijden, zit Müller naar video’s van hengsten te kijken. Zo verklaarde hij een aantal jaren geleden op de Duitse televisie.