NPO2 zendt documentaire over restauratie Gouden Koets uit

Na een restauratie van ruim vijf jaar is de Gouden Koets afgelopen nacht op de binnenplaats van het Amsterdam Museum gehesen. Het koninklijke voertuig is daar de komende acht maanden van dichtbij te bekijken. Op woensdag 16 juni zendt de NOS voor de presentatie van de Gouden Koets een documentaire over de renovatie uit. Dit wordt uitgezonden van 20.30 tot 21.10 uur op NPO2.

De Gouden Koets werd vannacht met een kraan van de Nieuwezijds Voorburgwal over de gebouwen van het museum naar het binnenplein getakeld. Het duurde zo’n twee uur en was klaar rond 02.45 uur. Het museum was vroeger een weeshuis, waarvan de kinderen de kussens van de koets geborduurd hebben.

Veel is er nog niet te zien van de Gouden Koets. De koets werd getransporteerd in een kist en staat nu onder een beschermende deken, die blijft liggen tot de tentoonstelling opent. Volgende week donderdag opent koning Willem-Alexander de tentoonstelling, die afloopt in februari 2022.

