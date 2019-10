Olympisch kampioen Steve Guerdat verloofd

De Zwitserse topspringruiter Steve Guerdat (37) heeft zich op zijn vakantie op Corsica verloofd met zijn Franse vriendin Fanny Skalli (26). Guerdat heeft op Corsica de verlovingsring overhandigd aan Skalli. Guerdat en Skalli zijn al 1,5 jaar een koppel.

Skalli maakte het nieuws op haar Instagram-account bekend. Guerdat reikte haar de ring aan in de Corsicaanse havenstad Porto-Vecchio. Skalli schreef op haar Instagram-account: ”We zijn weer thuis- een nieuw leven begint!”Bovendien staat er ook ‘JA’ in hoofdletters geschreven. Bij deze gelegenheid toont de vriendin van Guerdat haar verlovingsring. Een dikke ring met diamanten siert op de foto haar vinger.

Gedeelde passie

Het verliefde paar deelt samen hun passie voor paarden en het toekomstige leven. Skalli is zelf springamazone, die met jonge paarden aan kleine wedstrijden deelneemt. De amazone ondersteunt Guerdat op wedstrijden. Skalli was getuige van de bronzen medaille bij de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018. De springamazone zag Guerdat in april de wereldbeker winnen in het Zweedse Gotenburg.

Bron: Horses.nl/Schweizer/Blick/Instagram