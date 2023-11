Onverwachte keuzes bij Boer zoekt Vrouw

Deze zondagavond werd bij het populaire televisieprogramma Boer zoekt Vrouw het record tijdrekken gebroken. Voor iedereen die graag wat sneller op de hoogte is even de samenvatting: onverwachte keuzes. Sommigen zouden zeggen: vreemde keuzes. Of zelfs: verkeerde keuzes. Maar ja, wie kent nu echt de geheimen van het hart?

Hoe dan ook, om het even samen te vatten: Robin en Jasmijn. Anke wisten we al, maar dat werd ook officieel. En verder ging het allemaal… heel… langzaam.

Camper naar de friendzone

Boer Haico stuurde zijn soulmate Ellen in haar camper naar de friendzone en koos voor de enigmatische Jasmijn. Boer Richard nam ook de weg van de meeste weerstand en gooide Marijke’s droom van een boerderijcamping op zijn kolchoz in duigen door voor de knappe Robin te kiezen. Boer Piet moest van Yvon halverwege de barbecue met de kinderen afscheid nemen van Gea, die gewoon gezellig was gebleven nadat Piet verteld had dat zijn keuze op Anke was gevallen. Groot gelijk Gea, je laat je toch niet zomaar zo’n heerlijke barbecue, taart en salade door de neus boren!

Vijfdaagse slijtageslag

In tegenstelling tot de Nederlandse ‘logeerweken’ van drie dagen, duurt het verblijf in de Europese versie van het programma maar liefst vijf dagen. En dat leidt tot behoorlijk wat slijtage. Bij de boeren én de kijkers. Bij Claudia in Frankrijk sleepte week drie van de sollicitatie-procedure zich voort. En zelfs de tot nog toe zo geduldige René leek er genoeg van te krijgen. Hij kwam nauwelijks toe aan het vertellen wat hij voelde, omdat Paul zijn sleutel in zijn kofferbak had achtergelaten en in een spraakverwarring terechtkwam met de Franse wegenwacht. Claudia moest gaan vertalen. Bij haar reactie (“Ja, shit”) zat geen woord Frans. Over wie ze nou moest kiezen, was ze minder duidelijk. Wij krijgen het gevoel dat helemaal wel klaar is met die logees.

Zweedse film noir

Bij boerin Bernice was de sfeer nog immer die van een Scandinavische ‘film noir’ of een Wallander-krimi. Behalve tijdens de barbecue, een onvermijdelijk onderdeel van de bzv-beleving. De familie van Bernice zat zelfs zó vrolijk en levendig aan tafel, dat de boerin zelf maar even stallen ging vegen bij de Friezen. Haar moeder ging mee, maar die had verder ook geen duidelijk advies. “Ik wil wel ontspannen, maar ik ben niet op mijn gemak” was de samenvatting van de gepijnigde Bernice. We hadden al zo’n vermoeden. Hopelijk stuurt ze Johan en Ype volgende week samen op citytrip en blijft zelf lekker thuis met de hond. Dan zou er in elk geval iets gebeuren!

Bron: Horses.nl