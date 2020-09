Onze Boerderij maakt opnames bij Andreas Helgstrand

De Nederlandse Boer zoekt Vrouw-spin off Onze Boerderij was vandaag op bezoek bij Andreas Helgstrand in Denemarken. Vorig jaar introduceerde KRO-NRCV de docuserie Onze Boerderij en dit jaar komt er een vervolg. In een 'paardenaflevering' van serie gaat Yvon Jaspers met Steffie Verhagen op bezoek bij Helgstrand.

“Vandaag hebben we bezoek van het Nederlandse filmbedrijf Blue Cirle, dat onder andere achter de Nederlandse versie van Boer zoekt Vrouw maakt. Ze zijn bezig met het opnemen van een nieuwe serie onder de titel ‘Onze boerderij in Europa’. Een aflevering gaat over paarden en fokkerij, waar ons gevraagd werd of we mee wilden doen. Er zijn opnames gemaakt van een les van mij, nu doen we een interview, en later komen onze Nederlandse groom Rosanne van Raaj en onze fokkerijmanager Christian Springborg in beeld”, schrijft Helgstrand op facebook.

Bron: Horses.nl