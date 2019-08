Ook rol voor Matt Harnacke in Britt Dekker-film

Al eerder werd bekend dat Britt Dekker in de nieuwe Nederlandse bioscoopfilm Whitestar samen met haar paard George haar filmdebuut maakt. Nu de volledige cast bekend is, blijkt dat ook topmodel en ruiter Matt Harnacke een rol speelt in de familiefilm.

Whitestar is een feelgood familiefilm over de bijzondere relatie tussen Megan (Britt Dekker) en het afgedankte springpaard Whitestar. Wanneer blijkt dat Whitestar toch bijzondere talenten heeft haalt de eigenaar hem weer weg bij Megan om wedstrijden te rijden, maar zonder succes. Pas als Megan en Whitestar weer samen zijn, halen ze het beste in elkaar naar boven en blijkt Whitestar een echte winnaar.

Volledige cast

Naast Britt Dekker en Matt Harnacke bestaat de cast uit Richelle Plantinga (Flikken Rotterdam, GIPS), Florence Vos Weeda(Ventoux, Renesse), Sterre van Woudenberg (Brugklas) en Valentijn Ave (100% Coco, Fissa). Daarnaast zijn ook Kees Boot, Tina de Bruijn, Bart Klever, Pim Wessels, Sterre Koning, Loek Peters, Tim Douwsma, Victoria Koblenko en Daniël Boissevain in Whitestar te zien. De film is vanaf 9 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.

PRE hengst

Overigens heeft ook Harnacke, net als Dekker, een schimmelhengst. Dat is de vierjarige PRE Emporio die hij na een zoektocht eind vorig jaar vond in Spanje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Matt Harnacke (@matt_harnacke) op 29 Jul 2019 om 9:56 (PDT)

Bron: Horses.nl/JustFilmDistribution/2CFILM