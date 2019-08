Openhartig interview met Isabell Werth op ZDF

In aanloop naar de Europese Kampioenschappen in Rotterdam gaf Isabell Werth een openhartig interview op ZDF. De 50-jarige Werth blikt terug op haar carrière en vertelt over haar drijfveren om nog door te gaan, ook nu ze alles al gewonnen heeft. "Met paarden is alles elke dag nieuw. Ik kan me voorstellen dat je een keer genoeg hebt gezien van een sportschool of een zwembad, maar met paarden is dat anders."

Werth blikt in het interview vooruit op het EK dressuur (waarbij ze zegt dat ze nog niet aanneemt dat het een strijd wordt tussen vooral de Duitsers) en vooral terug op haar carrière. Op de vraag of ze dingen anders gedaan zou hebben als ze twintig was antwoordt ze stellig nee.

Toch is het niet alleen maar een rozengeur en maneschijn-interview, kritiek op de Duitse bond, de FN, spaart de Duitse amazone niet. “Toen het er om ging stond mijn bond niet achter me. Sterker nog, ze maakten me het leven nog moeilijker dan het al was.”

Bekijk het interview hier

Bron: Horses.nl