Openluchttheater met Friese paarden in Harich

In september zal in de buitenbak van manege Gaasterland in Harich een groot openluchtspektakel plaatsvinden met Friese paarden. Initiatiefneemster is dressuuramazone Esther Liano, de voorstelling wordt gesteund door onder meer het stamboek KFPS en de Stichting Faderpaard.

Liano is geen onbekende in de shows met Friese paarden. Ze rijdt regelmatig mee in de showavonden van de Friese hengstenkeuring en was onder meer de amazone van de ‘Horse in a bubble’ die een aantal jaar geleden furore maakte in Leeuwarden. Liano: “In Friesland zijn de Openluchtspelen erg populair en wat is er nu een betere reclame voor het Friese paard om dit in zo’n setting centraal te zetten?”

Iepenloftspul “It Hynder fan Harich” (Openluchtspel ‘Het Paard van Harich’) bouwt voort op de traditie van openluchttheaterstukken in het Noorden van Nederland. Volgens de organisatie wordt het een spectaculair gebeuren. Het toneelstuk speelt zich af in een post-apocalyptisch 2050, waar voor communicatie en vervoer teruggevallen is op het vertrouwde paard. Kaartjes zijn nog beschikbaar.

Bron: Persbericht / KFPS / Horses.nl