Orde en wanorde bij Boer zoekt Vrouw

De logeerweek is inmiddels goed op gang bij de liefde-zoekende boeren van de zondagavond. Waar sommigen uitblinken in properheid en orde, is het bij anderen één grote, charmante, chaos. Paardenopfokster Deedry probeerde deze week haar mannen aan te sturen zonder hen te commanderen. En omdat ze toch bang was dat ze eigenlijk allemaal weg wilden rennen, gooide ze die optie ook maar even op tafel.

Ogen als paardenbrokjes

De dag begon ermee dat Deedry zich voelde alsof ze vijf dagen carnaval had gevierd. Ze had daarom eerst maar eens een selfie naar “ons pap” gestuurd. “Mijn ogen zagen eruit als paardenbrokjes!” Gezeten bij de mannen aan het ontbijt zag ze er gelukkig weer keurig uit, dus ons was het niet opgevallen. Ook de mannen hadden vrij slecht geslapen en de enige die nog een beetje alert was, was de hond, die een broodje kreeg omdat hij zo lief keek (tip!). De jongens wilden daarna graag aan het werk en Deedry gaf hortend en stotend wat instructies om de stal uit te mesten. “Maar ik doe eigenlijk het liefste altijd alles zelf.” Sjoerd moest even met haar praten, want hij bleek een nog onvermeld zoontje van 2,5 jaar te hebben. Dat had hij niet in de brief gezet en nu was het een ding dat gezegd moest worden. Hij zag er tegenop maar Deedry riep meteen: “Oh wat leuk!” Daarmee was dat ook weer opgelost en Sjoerd mocht mee op de shovel.

“Jullie mogen gewoon weg hoor, als je die beestenboel hier niet ziet zitten” aldus Deedry aan de eettafel nadat het werk gedaan was. Want ze wilde eigenlijk toch wel graag weten hoe de mannen erin stonden. Maar ze wilden allemaal blijven. Ook de blonde Roy, die toegaf toch wat last van spanning te hebben. “Ik zat te trillen,” vertelde hij open. Deedry viel bijna van haar stoel. “Jij? Echt?” Het zou zomaar kunnen dat de ‘paardenboerin’ nu eindelijk door begint te krijgen dat de drie mannen haar echt leuk vinden. Maar het betekent ook dat zij straks zal moeten kiezen, want die jongens gaan echt uit zichzelf het huis niet verlaten…

Aan het werk

Ook bij veel andere boeren was er slecht geslapen, al beschreef niemand het zo treffend als Deedry met haar biks-ogen. Groenteteler Roel zette zijn dames na een korte nacht zelfs zonder ontbijt aan het werk. Eerst in een loods met tl-licht en daarna in de regen en de kou van het rodekoolveld. Ook praatte hij alleen maar over zijn bedrijf en over kolen. De blonde styliste Simone probeerde nog om oogcontact te maken. Zij wilde liever geen lezing over kool, maar dat Roel haar een paar vragen ging stellen. Dat gebeurde niet, dus ging ze maar flirten met een medewerker. Dat was wel een wake-up call voor Roel, maar die kon daar even niks mee doen want vervolgens werd ambulanceverpleegkundige Sandra niet lekker. Geef die vrouwen dan ook wat te eten, Roel!

Van de industriële kolen naar de industriële eieren bleek een kleine stap, want ook pluimveemagnaat John had een hal met TL-licht en plastic bakken. Daar gaf hij heel verwarrende instructies over om daarna met elk van zijn drie dames een diepte-interview met flirtneigingen te gaan houden bij de sorteerband. Eileen kreeg de kriebels van zijn nabijheid, maar dat was positief. Mira moest daarna “bij de baas komen” maar zij is niet speels genoeg, aldus John. Karin wel en die heeft ook een leuke uitstraling. Karin wilde wel even weten of hij nu bij iedereen aan het flirten was, want ze werd er een beetje onzeker van. Helaas vroeg ze dit aan de cameraman en niet aan John zelf. Maar ze lijkt toch iets te vermoeden. Ferme uitspraak: “Ik ben meer dan alleen maar gezellig”. Wij denken eigenlijk dat ze volgende week zelf de handdoek in de ring gooit.

Insemineren bij het ontbijt

Bij de Friese melkveehouder Julius was er helaas een grijze mist over zowel de landerijen als de sfeer getrokken. In eerste instantie leek dat nog te komen door de vele emoties van de eerste logeerdag, maar het ging de volgende ochtend gewoon verder in de melkput en aan de ontbijttafel. Kylie wilde niet te veel het initiatief nemen, maar het paardenmeisje was wel de enige dame die nog energie uitstraalde. Ze begon daarom een gesprek met Julius over inseminatie. As you do. Super interessant natuurlijk, maar stadsmeisje Patricia zat erbij met een gezicht als een oorwurm. “Dit is wel heel erg een ver-van-mijn-bed-show.” Nou zou je om zo’n situatie kunnen lachen, of je erover verbazen, maar Patricia leek vooral beledigd door het gesprek over de prijzen van sperma. Ze heeft kennelijk niet zoveel met het boerderijleven, constateerde ze ook zelf. Kylie trok zich niets aan van Patricia’s zure gezicht en vertelde onverstoorbaar aan Julius hoe de cyclus bij merries verloopt en hoe groot het ei wordt. Wij weten wel wie er naar huis gaat daar.

Orde en chaos

Naarmate het seizoen vordert leren we als kijker de boeren natuurlijk beter kennen, en als er twee uiterste types zijn, dan zijn het de melkveehouders Martijn en Jan. Hoewel beiden op geheel eigen wijze best aandoenlijk zijn, is Martijn een enorme chaoot en Jan super georganiseerd. Als je daar als logee en potentiële partner komt binnenvallen, moet je daar wel mee om kunnen gaan.

Zo maakt de georganiseerde Annet zich teveel zorgen over het eindeloze bouwproject bij Martijn. Bovendien had ze een flinke vinger in de pap bij het project ‘licht in de duisternis’ waar na een jaar de verlichting in de stal gerepareerd werd. Toegegeven, dat was toch wel handig. Maar Annet heeft ook wel in de gaten dat ze heel erg verschillen en is bang dat ze zich gaat ergeren en dan alles schoon wil gaan maken en dat Martijn zich dan daar weer aan gaat ergeren. De relaxte Ciska snapte alle chaos wel. “Het ritme hier is anders” constateerde ze. Zij ziet liever dat Martijn bij zichzelf blijft. En ze gaat lekker gesprekken observeren, want dan ziet ze van alles en er staat bovendien een leuke man in beeld. Haar grote glimlach liet zien dat ze dacht dat het dan vanzelf goed zou komen. Eigenlijk denken wij dat ook, op voorwaarde dat Martijn genoeg focus kan vinden om even héél goed om zich heen te kijken. Hij knapt af op lippenstift en korte rokjes, dus dat is alvast een fijn ankerpunt.

Waar in Brabant de chaos regeert, is er in Groningen bij Jan op het erf alleen maar orde. Ook daar had niet iedereen goed geslapen en was Karina lichtjes teleurgesteld dat de roze overall niet paste. Maar zij en Annick vinden het heerlijk op de boerderij en Jan heeft alles zo goed voor elkaar met die mooie koeien en moderne machines. De veehouder zelf zat intussen te stralen toen zijn hulp Margreet haar baby kwam showen en tegelijkertijd de drie dames kwam beoordelen. Margreet was aangenaam verrast: “Je krijgt er bijna geen woord tussen, wen er maar aan!” Annick kreeg zelfs ‘heftige kriebels’ toen Jan zo gezellig met de baby op schoot zat en het is bovendien een man die kan en wil stofzuigen! Uit zichzelf! Ze kan er nog steeds niet over uit. Jan draaide ondertussen nog maar een wasje. Hij hoeft waarschijnlijk niet te kiezen, want waar Karina en Annick het heerlijk vinden op het melkveebedrijf, liet de stillere Dorien weten dat ze eigenlijk heel graag naar huis wil.

Tandenpoetsgroepje

Zo, dan gaan wij nu even met een groepje mensen op elkaar gepakt in de badkamer minstens twee minuten (!) onze tanden poetsen. Want dat schijnt zo te horen. Of je nu een chaoot bent of juist heel geordend en zelfs als bloemkool je lievelingseten is! Of misschien juist dan wel… Tot volgende week!

Bron: Horses.nl