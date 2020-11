Oud-Olympisch kampioene Christine Stückelberger (73) in Las Vegas getrouwd

Christine Stückelberger, de Olympisch kampioene van 1976, is op 31 oktober 2018 in het geheim getrouwd. De Zwitserse trouwde met haar partner Hansrudolf Luginbühl. "Hij is mijn eerste en zeker mijn laatste man", liet ze aan Eurodressage weten.

“Het was spontaan, om 9 uur ’s avonds in een kapelletje. Er zijn geen foto’s of trouwringen, alleen een document.” Stückelberger was in de Verenigde Staten voor het geven van een clinic.

Succesvolle carrière

De Zwitserse dressuuramazone heeft een bijzonder succesvolle dressuurcarrière achter de rug. Ze won in 1976 in Montreal individueel Olympisch goud. In 1988 volgde nog een bronzen individuele medaille in Seoul. Van 1976 tot 1988 won zij onder meer driemaal de zilveren teammedaille op de Olympisch Spelen. Ze werd altijd getraind door haar partner en trainer Georg Wahl, die op 4 november 2013 overleed.

Bron: Eurodressage