Paardenboer (en frietboer) Geert Jan is door bij Boer zoekt Vrouw

Het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw is begonnen en er is wederom een boer bij met een link naar de hippische sector. De 61-jarige boer Geert Jan heeft een paardenopfokbedrijf in Noord Holland. Hij kreeg tot zijn grote ontroering maar liefst 56 brieven van geïnteresseerde dames.

Dat betekent dat de opfokker aan de traditionele speeddates, groepsdate en de logeerweek mee gaat doen. Dat kan leuke televisie opleveren, boer Geert Jan baarde bij het voorstelrondje al opzien met zijn krasse verhalen en Noordhollandse accent. Zo zei hij in de eerste uitzending: “Paarden kennen geen sloten als ze hier komen, dus ze snappen er niks van. Dan gaan ze drinken of zijn aan het spelen en dan pleuren ze in het water. Als dat eenmaal is gebeurd, doen ze het nooit meer. Dan weten ze het.” Geert Jan is als hobby ook frietboer, op zondagmiddag staat hij in een frietkraam.

‘Ik ben niet zo’n prater’

Op de voorstelpagina van Geert Jan valt te lezen: “Ik zoek een vrolijke, vrouwelijke vrouw. Ik weet van de uitzendingen van Boer zoekt Vrouw dat boeren en hun dates dan tijdens het logeren soms niks tegen elkaar zeggen. Dan wordt het natuurlijk niks. Maar ik ben ook niet zo’n prater. Ik praat wel, maar zeg niet zoveel. Ik weet dat ik dat moet gaan doen.”

Springruiter Braat heeft een date

De populairste boer van dit seizoen is een boerin, de 25-jarige Annemiek Koekoek. Zij kreeg ruim 600 brieven van aanbidders. Bij de tien dates die zij selecteerde voor volgende week zit ook springruiter Erik Braat van Stal het Gruyter. Zelf springt Koekoek ook.

Bron: Horses.nl