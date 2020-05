‘Paardenboeren’ blijven alleen achter in Boer zoekt Vrouw

Vanavond was de seizoensfinale van Boer zoekt Vrouw, waarin de kijkers te zien kregen welke boeren een partner gevonden hadden. En hoewel paardenopfokker Geert Jan tijdens de citytrip nog verzuchtte: “Ik heb de liefde gevonden hoor” bleek de dame van zijn keuze vrijwel direct daarna de kuierlatten te hebben genomen. Melkveehoudster Annemiek, tevens paardenliefhebster, bleek na het wegsturen van Erik Braat ook nog niet veel verder gekomen te zijn met haar zoektocht naar de ware. Beiden hielden de moed er in vanavond.

Opfokker en frietboer Geert Jan had nogal moeite met keuzes maken en liet regelmatig een traantje tijdens deze serie. Zijn getwijfel bracht hem weinig goeds, zo bleek vanavond. Hoewel Karine op de citytrip in Malta het nog had over ‘kleine stapjes’ en ‘elkaar beter leren kennen’ bleek de liefde bij thuiskomst al snel gedoofd te zijn. Al was de scène van vorige week, waarbij de twee op de rand van een klif stonden te kibbelen, wellicht een voorbode daarvan. Geert Jan: “Ik had er wel begrip voor dat ze kleine stapjes wilde, maar eenmaal thuis waren er geen stapjes meer, ze ging inhouden in plaats van verder te gaan.”

Opgelicht?

De paardenboer bleek ondertussen nog contact gehad te hebben met een andere dame die bij hem de logeerweek had doorgebracht, Jacqueline. Dat viel niet in goede aarde. “Dat was ook niet handig van mij, ik heb Jacqueline gebeld om te vragen of ze boos was op mij. Ik bedoelde daar niks mee, maar dat is me niet in dank afgenomen.”

Karine bleef bovendien de diepgang missen bij Geert Jan: “Ik realiseerde me dat hij moeite heeft met keuzes maken, dat is ook daarna gebleken.” Ze zei vanavond ook dat er gelogen was over het contact met Jacqueline, en dat ze daar erg boos over was geweest. “Ik heb daarbij wel lelijke dingen gezegd.” Ook met Geert Jan en Jacqueline blijkt het uiteindelijk niets geworden. Presentatrice Yvon Jasper gaf de boer nog een kleine oorwassing voor zijn onhandigheid: “Oelewapper!” Geert Jan: “ Ik maak het mezelf ook moeilijk ja…”

Over het verhaal dat de opfokker opgelicht zou zijn door de vrouw van zijn keuze, een gerucht dat in de loop van het seizoen de ronde deed, werd niets meer gezegd. Karine heeft dit vorige week nadrukkelijk ontkend in de media.

Annemiek is er klaar voor

Melkveehoudster Annemiek hield wekenlang de gemoederen bezig. Nadat ze uiteindelijk alle mannen, inclusief New Forestfokker en springruiter Erik Braat naar huis stuurde, ging ze toch nog een keertje door haar 633 brieven heen. Vorige week zagen we hoe ze een date op de motor én te paard had met Brabander Bram. Vanavond zat ze alleen bij Yvon Jaspers om te vertellen hoe het haar vergaat.

“Het was wel vrij veel” gaf de boerin vorige week al toe. “Het programma heeft veel impact gehad op veel aspecten van mijn leven. Wil ik dit wel, vind ik mezelf eigenlijk wel leuk en heb ik een ander dan wat te bieden?” vroeg de opeens openhartige Annemiek zich af. Vanavond vertelde ze dat het inmiddels weer goed met haar gaat. Wat er mis ging bij de logeerweek? “Ik zat af te wachten tot zij een gesprek met mij begonnen en zij zaten af te wachten tot ik met hen een gesprek begon.”

Ze wijt de miscommunicaties tussen haar en haar potentiële mannen aan een gewoonte die ze ontwikkelde als kind, toen haar moeder kanker had. “Ik wilde niemand tot last zijn en als er iets was dan vertelde ik dat wel, maar pas als ik het zelf al opgelost had. Dat heb ik in de logeerweek ook gedaan. Ik vond Erik heel leuk, maar ik had bedacht dat de afstand een probleem zou zijn. Het is mij door vriendjes ook wel eens verweten, dat ik niks zeg en dan ineens de oplossing presenteer.” Annemiek denkt desondanks wel klaar te zijn voor de liefde. “Ik zoek een workaholic die hier wil komen wonen. Iemand met 9 tot 5 baan gaat mij nooit snappen.” Kandidaten kunnen zich melden.

In het verleden behaalde resultaten

Van de vijf boeren die de afgelopen weken intensief gevolgd werden door het programma, waren er uiteindelijk slechts twee succesvol in hun zoektocht. De boeren die niet onder het oog van het grote publiek naar de liefde zochten waren wellicht beter af dan zij die dat wel deden. Boer Willem kreeg slechts zes brieven maar vond een leuke vriendin. Ook boer Ronald bleek aan de vrouw. Zoals Yvon Jaspers al tegen boerin Annemiek zei vanavond: “Helaas bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.”

Bron: Horses.nl