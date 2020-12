Paardendocu-marathon op Ziggo Sport eerste kerstdag

Eerste kerstdag staat geheel in het teken van de paardensport bij Ziggo Sport. Op open kanaal 14 zijn morgen vanaf 8.30 uur paardenfilms en documentaires te zien. Het gaat om zes documentaires van Annette van Trigt en de film 'All the Wild Horses' over de Mongol Derby.

Om 8.30 uur begint de paardendocumentairemarathon met Gouden Genen (over de Nederlandse springpaardenfokkerij), gevolgd door Obstakels (over Tim Lips’ weg naar de Olympische Spelen), Vals Spel (over de val van Stal Eurocommerce), De Jacht op Goud (over IJsbrand en Bram Chardon richting en op de WEG in Tryon), Maikel & Verdi (over Maikel van der Vleuten en zijn topper Verdi) en Zenith: Van Hero to Zero (over Zenith en Jeroen Dubbeldam). Alle zes documentaires zijn gemaakt door Annette van Trigt.

All the Wild Horses

All The Wild Horses is een adembenemend verslag van de Mongol Derby, de langste en meest gevaarlijke paardenrace ter wereld. Duizend kilometer rijden de deelnemers op inheemse wilde paarden door de Mongoolse woestijn. Een totale uitputtingsslag die nog een stuk moeilijker gemaakt wordt door dreigend gevaar van onder anderen wolven en blikseminslagen.

Programma Ziggo Sport 25 december

Gouden Genen 8:30 uur Obstakels 9.25 uur Vals Spel 10.15 uur De Jacht Op Goud 11.35 uur Maikel & Verdi 12.30 uur Zenith: van Hero to Zero 12.55 uur All The Wild Horses 13.25 uur

Bron: Horses.nl