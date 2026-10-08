PaardenpraatTV wint Televizier-Ring

Amazones Britt Dekker, Esra de Ruiter en Benthe-Sophie Broeren hebben vandaag hun ruiter-outfit verruilt voor een galajurk. En niet voor niets: op het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam mochten zij voor hun 'Paardenpraat' de Televizier-Ring Jeugd in ontvangst nemen.

Ellen Liem Door

De amazones zijn door het dolle heen als ze horen dat ze hebben gewonnen. “Bedankt, iedereen die gestemd heeft”, roept Britt Dekker uit. “Ik ben mijn speech vergeten”, geeft ze vervolgens toe. De meiden gillen het uit op het podium, waarna Esra de Ruiter nog een poging doet om de kijkers te bedanken. Als de dames vervolgens het podium verlaten, komt Esra’s grootste nachtmerrie uit: ze valt.

Bron: Horses.nl/RTL