Queen Elizabeth op zoek naar paardenverzorger

Altijd al de paarden van Buckingham Palace willen verzorgen? Dan is dit jouw kans. Queen Elizabeth is op zoek naar een paardenverzorger. En als dit al als muziek in jouw oren klinkt het baantje levert zo'n 25 duizend euro per jaar op en je mag wonen op Buckingham Palace.

Als paardenverzorger zullen je werkzaamheden bestaan uit het trainen van de paarden zowel onder het zadel als in het tuig en ze daarmee in topconditie houden. Daarnaast draag je zorg voor het schoonmaken van tuig en het in top staat houden van de koninklijke stallen.

Rol bij ceremoniële evenementen

Ook heb je de kans om een rol te spelen bij ceremoniële evenementen. Bijvoorbeeld door de koetsiers te assisteren.

