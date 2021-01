Gal en Van Silfhout over Spelen: ‘Ik heb mezelf wijsgemaakt dat het doorgaat en geloof het ook bijna’

In normale omstandigheden zou dit weekend Jumping Amsterdam hebben plaatsgevonden. Door de coronamaatregelen werd al vroeg bekend dat het evenement dit jaar niet door kon gaan. Voor springruiters staan er nog een aantal wedstrijden op de planning, maar voor dressuurruiters wordt de ene na de andere wedstrijd afgelast. NPO Radio 1 interviewde Edward Gal en bondscoach Alex van Silfhout over de uitdagingen in de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio.