Realityster Lisa Vanderpump van paard gelanceerd

Het zat 'The Real Housewives'-ster Lisa Vanderpump (61) afgelopen weekend niet mee: een ritje op haar paard eindigde in het ziekenhuis. Dat gebeurde nadat het paard plotseling schrok, steigerde en bokte waarbij de realityster werd gelanceerd. Bij de val brak Vanderpump haar been op drie plaatsen.

Een ooggetuige vertelt aan entertainmentwebsite TMZ dat Lisa Vanderpump over haar paard heen vloog en op haar rug belandde. Met veel pijn werd de realityster per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze te horen kreeg dat haar been op drie plaatsen gebroken is. Ook zit ze helemaal onder de blauwe plekken.

Operatie

Vanderpump moet een operatie ondergaan en het is niet niet duidelijk hoelang haar herstel zal duren. Haar echtgenoot Ken Todd schat in dat het acht tot tien weken gaat duren.

Geen vreemde

Het desbetreffende paard waar Vanderpump op reed was geen vreemde voor haar. Ze heeft hem al zes jaar en rijdt er geregeld op. Daar deelt ze dan ook enthousiast beelden van op haar Instagram-account.

Bron: TMZ