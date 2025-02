RTL Boulevard maakt item over hippische mode en lifestyle

RTL Boulevard had gisteren een item over 'Equestrian chique', de uitingen van hippische lifestyle in de mode. Aan het woord kwamen onder meer voormalig springruiter Patrick Jurriëns en zijn vrouw Anneloes, die met hun bedrijf enkele mode- en accessoiremerken vertegenwoordigen.

Vooral in de handschoenen en de laarzen, maar ook in de strakke leggings en getailleerde jasjes is de invloed van de hippische lifestyle te herkennen. Maar er worden tegenwoordig ook tassen gemaakt die verwijzen naar de zadels waarmee op paarden wordt gereden.

Nikkie Plessen

Merkendeskundige Nikkie Plessen legt in het programma uit dat veel sterren zelf actief zijn als ruiter. “De Hadid-jes, de Kardashians en Julia Roberts, ze rijden allemaal paard en claimen dat ook op de socials.”

Bron: Horses.nl